El Everton anuncia el fichaje de Sandro por cuatro temporadas

El Everton, el segundo club de la ciudad de Liverpool, ha anunciado este lunes el fichaje del delantero español del Málaga Sandro Ramírez, de 21 años, después de pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

"Bienvenido Sandro", ha publicado el club inglés en español en su cuenta de Twitter para dar la bienvenida al futbolista, que acaba de disputar el Europeo sub-21 con la selección española.

Sandro ha firmado un contrato con el Everton por cuatro temporadas tras completar una gran campaña en el Málaga, que le había abierto las puertas de numerosos clubes europeos.

También en España el Atlético de Madrid había barajado el fichaje de Sandro y su nombre había sonado, incluso, para el Real Madrid.

"No puedo esperar a vestir la camiseta azul delante de los fans del Everton en Goodison Park. Es un gran salto en mi carrera venir a la Premier League y a un club como el Everton, que está realmente en la cima", ha comentado Sandro en declaraciones facilitadas por el club.

"El Everton ha hecho grandes fichajes y espero que podamos hacer una gran temporada y alcanzar el objetivo de jugar la Champions League", ha añadido, en referencia a los fichajes del club inglés, que ya ha cerrado las contrataciones del portero Jordan Pickford por 30 millones de euros, y del centrocampista internacional holandés Davy Klaassen, del Ajax, por 27 millones.

💪 | ¡Bienvenido, @sandroramirez9! The forward has signed a four-year deal, joining from @MalagaCF. #WelcomeSandro https://t.co/j5xjihkYaX