Boullier, sobre la renovación de Alonso: "Un piloto que no cree en nosotros no es muy útil"

El director de McLaren, Eric Boullier, ha asegurado en una entrevista para el digital francés Nextgen-Auto, que espera que Fernando Alonso renueve su contrato con la escudería británica, un contrato que expira al final de la presente temporada.

Prefiero que se quede, pero bajo la condición de que crea en nuestro proyecto

No obstante, Boullier le ha pedido a Alonso más confianza en el proyecto de McLaren: "Prefiero que Alonso se quede con nosotros, pero bajo la condición de que crea en nuestro proyecto. Un piloto que no cree en nosotros, no es muy útil".

Ante la pregunta de si considera que Fernando no cree en el proyecto de McLaren, el francés no se ha pronunciado: "Habría que preguntárselo a él, yo no puedo responder por él".

Boullier también ha asegurado comprender que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel no quieran compartir el box de sus respectivos equipos, Mercedes y Ferrari, con Alonso: "Cuando se tiene el estatus de número 1 dentro del equipo, como es el caso de Vettel y Hamilton aunque no lo digan oficialmente, no quieres que nadie venga a perturbar tus planes".



El periodista también le ha preguntado a Boullier si el hecho de que Ferrari y Mercedes hayan presuntamente cerrado sus puertas a la llegada de Alonso, es positivo de cara a la renovación del contrato del asturiano. "No, es más complicado que eso. No siempre es el piloto el que decide".



"Al final todo el mundo hace lo que quiere, ya sabes. Lo que me interesa es tener un par de pilotos que coincidan con el proyecto McLaren-Honda. Con Fernando, pase lo que pase, va a ir a donde quiera, ya sea irse a otro lugar o quedarse, veremos", ha añadido el francés.