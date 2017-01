Nadal, Bautista, Carreño y Marc López en la Davis ante Croacia

El mallorquín Rafael Nadal, el valenciano Roberto Bautista, el asturiano Pablo Carreño y el catalán Marc López formarán el equipo español de Copa Davis que se enfrentará a Croacia, entre el 3 y el 5 de febrero.

Estos cuatro tenistas han sido los elegidos por la capitana, Conchita Martínez, para medirse en Osijek al vigente subcampeón de la competición, en la primera ronda del Grupo Mundial.

El único precedente entre ambos países data de 2013 cuando España se impuso 5-0 en la ronda de cuartos de final en una eliminatoria jugada en el Club de Tenis Valencia. El ganador se enfrentará al vencedor del Serbia vs Rusia.

El resto de las eliminatorias del Grupo Mundial son: Argentina vs Italia, Alemania vs Bélgica, Australia vs Rep. Checa, Estados Unidos vs Suiza, Japón vs Francia y Canadá vs Gran Bretaña.

Los cuartos de final se jugarán del 7 al 9 de abril, las semifinales y play-offs del 15 al 17 de septiembre, y la final del 24 al 26 de noviembre.