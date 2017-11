Trump se indigna con LaVar Ball: "¡Tenía que haber dejado a tu hijo en la cárcel de China!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su indignación con LaVar Ball, el padre de los jugadores Lonzo Ball (Los Angeles Lakers) y LiAngelo Ball (UCLA), después de que el progenitor de los baloncestistas quitara hierro a la intervención del mandatario en la liberación de LiAngelo tras verse implicado en un hurto en China: "¡Tenía que haber dejado a tu hijo en la cárcel de China!", dijo Trump en un tuit.

Todo comenzó hace unos días, cuando LiAngelo Ball y otros dos jugadores de la Universidad de California en Los Ángeles fueron detenidos en China por un hurto en una tienda. Donald Trump estaba en plena gira asiática y medió con el gobierno de Xi Jinping para que los chicos pudieran regresar a Estados Unidos.

Tras su retorno a California, LaVar Ball quitó importancia a la intervención de Trump: "¿Quién?", respondió Ball padre tras ser preguntado por la intervención de Trump en el asunto. "¿Para qué estaba allí? No me digas nada. Todo el mundo quiere hacer ver que me ayudó", dijo.

Después de estas palabras, Trump mostró su enfado: "Ahora que los tres jugadores de baloncesto están fuera de China y a salvo de años en la cárcel, LaVar Ball, el padre de LiAngelo, no acepta lo que hice por su hijo y que el hurto no es un asunto gordo. ¡Los tenía que haber dejado en la cárcel!".

