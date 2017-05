Discusión ente Neymar y Unzué

Neymar y Unzué mantuvieron el pasado jueves una acalarada discusión delante de toda la plantilla durante el entrenamiento del FC Barcelona.

Según desvela Mundo Deportivo, el segundo entrenador de Luis Enrique, y uno de los candidatos a dirigir al Barça la tyemporada que viene, se acercó durante la sesión al brasileño para hacerle unas puntualizaciones y apreciaciones que Neymar no aceptó de buena gana.

Por ello, la conversación fue subiendo de tono y el técnico habría llegado a recriminar a su vida fuera de los terrenos de juego, pidiéndole que se centrase más en su carrera, algo que no habría sentado nada bien al futbolista.

El diario catalán se puso en contacto con el entorno de Neymar, que no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido. Por su parte, el técnico navarro no negó ni afirmó el episodio al periódico, aduciendo que no tenía nada que comentar.