Detenido un entrenador por un salvaje puñetazo a un boxeador con el combate acabado

En el boxeo se ven puñetazos. Lo que no es tan habitual es verlos después del combate. Es lo que ocurrió este sábado en una velada en Maryland, Estados Unidos, donde un técnico fue detenido por golpear al púgil rival.

Se enfrentaban el estadounidense Andre Dirrell y el venezolano José Uzcategui. Este último fue descalificado por los jueces después de que noqueara a Dirrell tras haber sonado la campana de final del octavo asalto.

Después, ambos equipos se enzarzaoron en una discusión en el ring y Leon Dirrell, tío del boxeador norteamericano y miembro de su equipo técnico, conectó un brutal gancho de izquierda sobre Uzcategui a modo de venganza, al que siguió un directo de derecha. Tras ser reducido, fue detenido por la Policía.

Vídeo de la agresión

Wow this just happened during the Andre Dirrell fight. pic.twitter.com/pMgia7MUWT

La secuencia completa

Uzcategui is disqualified for hitting Dirrell after the bell...Dirrell's uncle gets into the ring and punches Uzcategui...this is WILD! pic.twitter.com/fXc1LT5BgK