Gerard Descarrega denuncia que un conductor de Uber se niega a llevarle por ir con su perro guía

Gerard Descarrega, actual campeón paralímpico de 400 metros,denunció que un conductor de Uber se negó a llevarle el pasado lunes por ir con su perro guía.

El atleta, que caminaba con su novia y con su perro guía por Madrid cuando solicitaron que les recogiera un coche de Uber. Al llegar, el conductor los rechazó alegando que Uber no admite perros. Pese a que Descarrega intentó hacerle entender al chófer que no se trataba de un perro normal sino su modo de moverse por el mundo, el conductor no cambió de opinión.

Tras el incidente, Descarrega colgó su denuncia en Twitter, haciendo referencia a David Casinos, que sufrió un episodio parecido, pero él con los taxis, cuando viajaba con su perra.

El comentario surtió efecto, porque a los pocos minutos la compañía se puso en contacto con él para ofrecerle sus disculpas.

un conductor @Uber_ES @Uber me rechaza un viaje por ir con mi perra guia. Hoy me ha tocado a mi @DavidCasinos este episodio desagradable — Gerard Descarrega (@gerardescarrega) 26 de junio de 2017