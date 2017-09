El deporte español y el independentismo: quién está a favor y quién en contra

El desafío independentista catalán está en boca de todos. También en el mundo del deporte, donde muchos atletas se muestran a favor o en contra de una Cataluña independiente.

Algunos deportistas catalanes no han tenido problemas en desvelar su apoyo hacia una Cataluña independiente. En las últimas horas, hasta 26 deportistas y técnicos catalanes que han participado en la campaña 'L'Esport pel Sí' ('El Deporte por el Sí'), promovida por el Comité Olímpico de Catalunya (COC) y que hace campaña a favor de la independencia.

Entre otros, la entrenadora de sincronizada Anna Tarrés; la ciclista olímpica Marta Vilajosana; el entrenador de Movistar Estudiantes, Salva Maldonado; la regatista Natalia Viadufresne; el jugador de voley playa Sergi Ten; o el corredor de maratones Arcadi Alibés. También apoyan la campaña deportistas catalanes que compiten fuera de nuestras fronteras, como la jugadora de baloncesto Helena Boada o el futbolista Oriol Rosell, que lo hace en el Portimonense portugués.

Todos aparecen en un vídeo de apoyo a la creación de una República Catalana que favorezca el desarrollo de los deportistas catalanes, el aumento de ingresos para el deporte de la región así como la participación de atletas y seleccion es en campeonatos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos.

No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia

Son deportistas que apoyan la independencia, como lo ha hecho a lo largo de estos años el técnico Pep Guardiola. También Ona Carbonell, capitana de la sincronizada española, dijo que "si tuviera que escoger, escogería la nacionalidad catalana", aunque luego matizó con la siempre "ilusión por defender a España". También en esta corriente se encuentra la atleta Núria Picas.

Sin embargo, no todos los deportistas muestran esta preferencia. El más contundente es Rafa Nadal, que no desea ver a una Cataluña desvinculada de España. "Lo del 1 de octubre (día de la consulta) no se debería producir. Entiendo que cada uno tiene que respetar las leyes, y no se las puede saltar. Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto ese semáforo", dijo el manacorí. De la misma rama es el taekwondista Joel González: "Me siento muy contento de ser de Figueras, catalán y español. No tengo miedo a expresarlo", sentenció. Marc Márquez, de MotoGP, aseguró también que "soy catalán, porque vivo en Cataluña, pero me siento español porque está dentro de España". Cesc Fábregas cree que se puede compatibilizar el sentimiento catalán con el español. "Me siento catalán como el que más, pero miro mi pasaporte y soy español", dice.

Lo del 1 de octubre no se debería producirMás ambiguos se han mostrado otros deportistas, como los hermanos Gasol, que se muestran a favor de la consulta aunque evitan hablar del tema en los últimos tiempos. También a favor del 1-O está Gerard Piqué. "No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia", dijo el futbolista. Por su parte, Mireia Belmonte ha dicho claramente que de ese tema no le gusta opinar: "La verdad es que de ese tema no me gusta opinar. Siempre digo que Cataluña es España", dijo en una entrevista.

Los clubes de fútbol también opinan. El Barça condenó el miércoles "cualquier acción contra la democracia y el derecho a decidir". Por su parte, el Girona emitió un comunicado en la misma línea.