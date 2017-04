El deporte mundial se vuelca con el éxito de Sergio García

18 años hacía que un español no ganaba un grande en el golf.

Sergio García ha roto esa maldición y lo ha hecho esta madrugada al conquistar el Masters de Augusta 2017.

Por eso, muchos deportistas de todo el mundo quisieron felicitar en sus redes sociales al castellonense.

Estos son algunos de ellos:

Pretty sweet way to finish @TheMasters .... congrats @TheSergioGarcia ... well deserved buddy!!!