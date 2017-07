David Casinos se retira del atletismo y se pasa al ciclismo

El atleta paralímpico David Casinos ha anunciado este martes que deja el atletismo y se pasa al ciclismo con el objetivo de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 sobre una bicicleta.

Invidente por diabetes desde 1998, Casinos ha participado en las cuatro últimas ediciones de los Juegos Paralímpicos, en los que en ha logrado tres medallas de oro en peso en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008 y una en disco en Londres 2012, además de una de bronce en esta misma especialidad en Rio de Janeiro 2016.

Casinos acumula medallas en ambas especialidades en campeonatos de Europa y del Mundo desde el año 2005 y está considerado el mejor lanzador de peso paralímpico de la historia.

Casinos anunció el cambio en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia, en la que señaló que esta decisión "no supone un adiós, sino un hasta luego".

"Es el momento de despedirme del deporte que me ha dado todo", señaló en el acto, en el que estuvo acompañado por Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

El deportista valenciano dijo que la llama del atletismo "se ha apagado" y añadió que ahora necesita "estar de nuevo ilusionado con algo".

Es por ello que ha decidido buscar esta ilusión en un deporte que ya practicaba antes de perder la visión junto a su hermano gemelo y en el que ha participado en diferentes competiciones.

Una nueva aventura sobre las dos ruedas

La disciplina que va a practicar sobre la bicicleta es la de los doscientos metros sprint en un tándem junto al que será su piloto a partir de este momento.

Se trata de José Antonio Villanueva, medallista de plata paralímpico junto a José Enrique Porto en Londres 2012 en la prueba de un kilómetro y de bronce en persecución.

Elena Tejedor señaló que al saber que David Casinos dejaba el atletismo tuvo un primera sensación de tristeza, pero que lo importante es que los valores del deportes seguirán en él.

"Has sido un ejemplo de vida de superación por tu capacidad para sonreír y luchar y has demostrado que tienes todos los valores de la cultura del esfuerzo. Sabemos que no ha sido fácil y que te ha costado, pero lo importante es que te has mantenido fiel a tus principios", le dijo Tejedor al deportista.

También indicó que ahora David Casinos asume una nueva responsabilidad al pasar a convertirse en primer referente del deporte paralímpico en la Fundación Trinidad Alfonso.

Alberto Jofre en nombre del Comité Paralímpico agradeció a Casinos los dieciséis años que ha dedicado a la alta competición y los éxitos que ha dado al deporte español y recordó que "David debe gran parte de su éxito a su mujer, Celia", por el apoyo que siempre le ha dado.

"Para el movimiento paralímpico es una suerte contar con alguien como él", concluyó el representante del Comité Paralímpico.