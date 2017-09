Los jugadores daneses se bajan el sueldo a la mitad para ayudar a la selección femenina

Precioso y necesario gesto de la selección masculina de fútbol de Dinamarca.

Los chicos se han rebajado el sueldo anual con la selección, que son unos 500.000 euros, a la mitad para ayudar a las féminas del conjunto de Dinamarca.

Con este gesto pretenden que se igualen los emolumentos entre ambas selecciones, un caballo de batalla desde hace ya un tiempo en Dinamarca.

Las chicas lo han reivindicado varias veces. Su capitana, Pernille Harder, ha asegurado: "No se trata de hacernos ricas, no se trata de enormes cantidades de dinero, se trata de que no tengamos que compaginar el fútbol con un trabajo, a tiempo completo o parcial, o con los estudios".