El culebrón James Rodríguez en el Real Madrid, difícil solución

James Rodríguez se ha convertido en el único quebradero de cabeza para un Real Madrid en el que todo es alegría. El colombiano dinamitó la paz del vestuario blanco tras ganar el Mundial de Clubes asegurando que pensará en las vacaciones navideñas "buscar salidas". Unas palabras que generaron sorpresa en el club, que cierra las puertas a su salida en este mercado invernal que abre el 2 de enero.

La postura del Real Madrid, a corto plazo, es clara. El Real Madrid no barajaría la salida de James en un mercado, el de invierno, tradicionalmente malo para realizar movimientos, aunque el jugador comunicase tras las vacaciones navideñas su deseo de salir y aceptar alguna de las interesantes propuestas que tiene sobre la mesa, según reconocieron recientemente fuentes del club.

Además, la sanción de la FIFA con la prohibición de fichar en la ventana de invierno (sí en la de verano), condiciona al club en la faceta deportiva y es por eso por lo que en el club de la Castellana no barajan la salida de ningún jugador de la actual plantilla y, mucho menos, de un talento como James.

Con la decisión tomada por parte del club, Zidane será el encargado de apagar el incendio provocado por el jugador, que ha dejado molesto tanto al club como a los propios compañeros. El técnico francés ha llegado a admitir que "James es un problema", por el deseo del jugador de querer jugar más y la falta de regularidad que le concede su entrenador. La solución es darle más minutos o bien esperar para cederlo en un futuro a uno de los numerosos clubes interesados en él y después venderlo a ese mismo equipo o a otro que haga una mejor oferta.

Varias novias y una consigna clara

El colombiano, y su agente Jorge Mendes, tienen un amplio abanico de equipos interesados en él.

La salida del brasileño Oscar del Chelsea, podría provocar el intento del club inglés por el fichaje de James, al que también desea el Manchester United de Mourinho y el PSG.

Pero la salida de Rodríguez, de momento, parece lejana, por lo deportivo y por lo económico. El Real Madrid no quiere perder dinero. La cláusula de rescisión del centrocampista colombiano es de 500 millones de euros. El Madrid pagó 75 millones de euros y no tiene intención de realizar ninguna operación con él en el mercado invernal, y si llegase a final de temporada su postura es que no salga por menos de lo que se invirtió en su llegada.

Una carrera en el Madrid en línea descendente

El colombiano, que terrizó en el Madrid procedente del Mónaco en verano de 2014 con la vitola de estrella tras brillar en el Mundial de Brasil —distinguido Bota de Oro con seis tantos—, pero su trayectoria en Chamartín ha sido en clara línea descendente y actualmente vive su peor temporada en el equipo merengue.

Con Carlo Ancelotti alcanzó su mejor nivel óptimo, siendo su primera temporada una magnífica carta de presentación ante los aficionados. En la 2014-15, el centrocampista disputó 46 partidos, anotando 17 goles y dando otras tantas asistencias. Además, entró en el once ideal de la Liga, siendo el centrocampista más goleador y líder en asistencias.

Un año después, en la 2015-16, ya con Rafa Benítez en el banquillo, la progresión de James pegó un frenazo. El número de partidos disputados descendió a 32 y también el de goles y asistencias: 8 y 10, respectivamente

El cambio de Benítez por Zidane hace casi un año no le ha venido del todo bien al colombiano. El futbolista colombiano, de 25 años, ha disputado esta temporada 14 partidos, alternando partidos menos importantes, a priori, como los de Copa con otros más trascendentes, como el que se jugaba el Madrid el primer puesto de grupo en Liga de Campeones ante el Dortmund en el Santiago Bernabéu.

Seguidores por millones

El colombiano, que también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda y la publicidad, arrastra a un gran número de seguidores, tanto en los estadios como en las redes sociales, donde millones de personas están al pendiente de su vida y de su carrera deportiva.

Estos son los números de James en las redes:

- 11.7 millones de seguidores en Twitter

- 27.6 millones de fieles en Instagram

- 31.5 millones de personas le siguen en Facebook

Próxima apertura del mercado

Con una zurda de oro, una estatura de 1.80 y un peso de 75 kg, James ha demostrado tanto talento como falta de confianza, lo que podría provocar su salida del Madrid por la puerta de atrás en un mercado que se abrirá el próximo 2 de enero.

El colombiano podría recalar en el Chelsea, que parece dispuesto a pagar los más de 70 millones que exige el Madrid.

Otros nombres protagonistas en esta previa, además del del colombiano, son:

Aduriz renueva como 'león'. El delantero del Athletic renovó hasta 2018, ampliando su cláusula de rescisión a 40 millones de euros.

¿Courtois al Real Madrid? Según la prensa inglesa, se quiere ir del Chelsea. El Real Madrid, que no puede fichar en esta ventana, estaría negociando con el guardameta belga de cara a lograr su incorporación el próximo verano.

Jesé, a su tierra. Parece que su vuelta a la Liga está cerca. El canario habría dicho sí a Las Palmas para llegar a su tierra como cedido desde el PSG.

Novias españolas para Roberto Soriano. El buen rendimiento del futbolista del Villarreal Roberto no ha pasado desapercibido por los equipos grandes del fútbol europeo. Según Sky Sports Italia, el centrocampista italiano se encuentra en el punto de mira del FC Barcelona. Y el Atlético también le tendría en su agenda.

El Milan se fija en madridistas. Isco y Kovacic serían objeto de deseo del equipo milanista, según señala la prensa italiana, aunque el Madrid no tiene intención de dejarlos ir.

La Juventus también quiere pescar en España. Según apunta Tuttosport, el equipo italiano tiene en su agenda a Toni Kroos y a Rakitic para reforzar el centro del campo.