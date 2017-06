Cristiano: "Disfruto mucho viendo jugar a Messi, es un crack, mi relación con él es muy buena"

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a la FOX Argentina en la que habló, entre otros temas, de Leo Messi.

"No soy amigo pero somos compañeros, compartimos muchos momentos en los premios. Tengo una relación muy buena, no somos de comer juntos o venir a casa pero lo respeto y lo considero compañero de profesión, no rival", asegura el jugador del Madrid.

El internacional luso elogia al jugador del Barça, del que dice: "Disfruto mucho viendo jugar a Messi, es un crack".

Sobre la eterna compraración entre ambos, asegura: "Es un tema más de la prensa, que quiere vender y hacer su negocio. No sólo del fútbol, se en la Fórmula 1, en el tenis, en cualquier deporte es así. No me gustan pero son parte del mundo del fútbol".