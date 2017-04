Conmoción en el mundo del ciclismo por la trágica muerte de Michele Scarponi

El mundo del ciclismo español se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento este sábado por la mañana del corredor italiano Michele Scarponi debido a un accidente de circulación durante un entrenamiento en las calles de la zona de Ancona (Marcas, centro de Italia).

A través de las redes sociales, sus compañeros y equipos del pelotón, destacan, sobre todo, "la alegría contagiosa" y la "gran persona" que para ellos representaban las señas de identidad del corredor del Astana.

Alberto Contador, cuyo triunfo en el Giro 2011 fue a para a Scarponi tras su descalificación, escribió en su twitter: "Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo".

Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) 22 de abril de 2017

Un sentimiento común que expresaron corredores como Alejandro Valverde, reciente vencedor de la flecha Valona,: "Sin palabras. Se marcha una gran persona y un gran ciclista. DEP Michele Scarponi".

Sin palabras. Se marcha una gran persona y un gran ciclista. DEP Michele Scarponi. — alejandro valverde (@alejanvalverde) 22 de abril de 2017

"De las personas que pasan por tu vida y dejan huella, de los que no se olvidan. DEP Scarpa (Joaquím Rodríguez, recientemente retirado del pelotón y compañero de mil batallas Scarponi); "No me lo puedo creer ! Una de las mejores personas que he conocido en este deporte ! Imposible !!! D.E.P. Michele Scarponi (José Joaquín Rojas).

De las personas que pasan por tu vida y dejan huella, de los que no se olvidan. DEP Scarpa. — Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) 22 de abril de 2017

No me lo puedo creer ! Una de las mejores personas que he conocido en este deporte ! Imposible !!! D.E.P. Michele Scarponi — jose joaquin rojas (@jjrojillas) 22 de abril de 2017

Javier Mínguez, seleccionador español de ciclismo en ruta, publicó: "Descanse en paz el bueno de Michele y mi más sentido pésame a su familia. Bruta noticia".

@Gazzetta_it Descanse en paz el bueno de Michele y mi más sentido pésame a su familia . Bruta noticia — Javier Minguez (@MinguezJavier) 22 de abril de 2017

La cuenta oficial de la Vuelta a España también se hizo eco de la trágica noticia: "Toda la familia de La Vuelta está conmocionada por la trágica muerte de Michele Scarponi. Descanse en paz".

Toda la familia de La Vuelta está conmocionada por la trágica muerte de Michele Scarponi. Descanse en paz. — Vuelta a España (@lavuelta) 22 de abril de 2017

A las condolencias se han sumado también ciclistas colombianos como Sergio Henao: "Solo Dios tiene el momento y el tiempo de cada uno de nosotros,mucha fortaleza a su esposa e hijos del grande#scarponi" y Jarlinson Pantano: "Qué tristeza empezar el día con esta noticia? @MicheleScarponi serás una leyenda por siempre".

Solo Dios tiene el momento y el tiempo de cada uno de nosotros,mucha fortaleza a su esposa e hijos del grande#scarponi — Sergio Henao Montoya (@Sergio_henao87) 22 de abril de 2017

Qué tristeza 😭😭😭 empezar el día con esta noticia de 💩💩💩😡😡😡 @MicheleScarponi serás una legenda por siempre — Jarlinson Pantano (@jarlinsonpantan) 22 de abril de 2017

El equipo Movistar publica: "Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz.".

Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz. pic.twitter.com/DsC79nJ0yo — Movistar Team (@Movistar_Team) 22 de abril de 2017

Y Pedro Delgado señala:: "Impactado. Nos ha dejado Michelle Scarponi arrollado por un camión. Mi más sentido pésame a familiares y fans del ciclismo. DEP.

IMPACTADO Nos ha dejado Michele Scarponi @MicheleScarponi arrollado por un camión Mi más sentido pésame a familiares y fansdel ciclismo DEP. — Pedro Delgado (@pedrodelgadoweb) 22 de abril de 2017

Los italianos, desolados

Representantes del mundo del deporte y del ciclismo italiano, como Vincenzo Nibali y Fabio Aru, expresaron su dolor tras la muerte de Scarponi.

"No lo sé, ¡no puedo! No tengo palabras amigo mío", comentó en su perfil de Twitter Nibali, que fue compañero de Scarponi cuando los dos ciclistas formaban parte del equipo Astana.

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio... — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 22 de abril de 2017

El ciclista Fabio Aru definió el accidente de esta mañana como una "tragedia infinita" y aseguró en la misma red social que "no existen palabras para comentar".

Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio. — Fabio Aru (@FabioAru1) 22 de abril de 2017

También Davide Cassani, exciclista y actual seleccionador italiano masculino de ciclismo en ruta, se mostró dolido por la tragedia de este sábado y recordó a Scarponi como un hombre "siempre sonriente".

Ieri in corsa. Si affianca a me. Michele sorride, come sempre. Contento per la vittoria. parla del Giro. Ed ora son qui a piangerlo. Dio mio — Davide Cassani (@davidecassani) 22 de abril de 2017

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malagó, pidió al deporte del país transalpino que "muestre su solidaridad con la familia" de Scarponi y anunció un minuto de silencio en todas las competiciones nacionales durante todo este fin de semana.

Profondamente colpito dalla tragica scomparsa di Michele #Scarponi. Lo sport italiano si stringa in un forte abbraccio alla famiglia. pic.twitter.com/LSWBA6Lm7T — Giovanni Malagò (@giomalago) 22 de abril de 2017

A estas muestras de apoyo se suman también las de otros ciclistas italianos, como Daniele Bennati (Movistar) o Sonny Colbrelli (Bahrain Merida).

Scarpaaaa ! Mi mancherai amico mio ti voglio bene 🤗 ho voglia solo di piangere adesso pic.twitter.com/g0PDSC5BUM — Daniele Bennati (@Benna80) 22 de abril de 2017

Ciao mitico ora sarai nella corsa più lunga che ci sia. Mi mancherai @MicheleScarponi non ci sono parole per descrivere il dolore. R.I.P. — sonny colbrelli (@sonnycolbrelli) 22 de abril de 2017