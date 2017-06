19 años del gol de Mijatovic... Ay, ¡cómo hemos cambiado!

No se juega un 20 de mayo. Ni estamos en 1998. Tampoco el escenario será el Amsterdam Arena, aunque el ambiente sea muy parecido.

Los protagonistas, Real Madrid y Juventus, son los mismos de aquella final de la Liga de Campeones, una de las más recordadas para los aficionados merengues. Muchas cosas han cambiado desde entonces, también en la vida de aquellos madridistas a los que un 20 de mayo de 1998 se les paró el mundo cuando su Madrid lograba lo que hacía 32 años que no había podido conseguir: ganar la séptima Copa de Europa y volver a reinar en Europa.

Blancos y bianconeros han mejorado con el paso del tiempo. El Madrid ha logrado cuatro Champions más, que pueden ser cinco de derrotar el último escollo que le queda en la final del 3 de junio en Cardiff: una vieja conocida, la Juve. Será la reedición de aquella entrañable final, la que marcó a varias generaciones de madridistas: unas porque vivieron su primera Copa de Europa; otras, por verla por primera vez en color.

Tres de ellas reviven con 20minutos aquella final de Amsterdam, aquel gol de Mijatovic y aquella celebración. Eso, los que se acuerden, porque no todos los hacen. También cuentan cómo y dónde van a vivir la de ahora y, obviamente, lo mucho que han evolucionado sus vidas en estas casi dos décadas.

Antonio, 81 años, profesor de autoescuela, ya jubilado

Pasan los años, pero Antonio sigue siendo un gran hincha merengue: "Mi pasión por el Madrid va a más. Voy al Bernabéu a ver todos los partidos. Y, cuando puedo, a ver también al Castilla. No dejo de ver ningún partido suyo". Pasión blanca que ha inculcado a (casi) todos sus allegados: "Sobre todo a mi hijo, a mi hija la pequeña y a mi mujer. Pero mi yerno me ha salido rana, porque es del Atleti", ríe este jubilado casado y con tres hijos y cinco nietos.

La final de Cardiff me ilusiona más aún que la del 98

De la final del 98 dice que "la viví de escándalo. Tenía 62 años. No dormí en toda la noche. Tengo el banderín de la final ese que se regalan unos a otros". Sin embargo, para la final de Cardiff está "más ilusionado todavía que con la Séptima". Aquella, recuerda, la vivió con su hijo mayor. "No veas qué saltos pegué, con mi trompeta, de allá para acá". Antonio presume de finales. "He vivido varias: las más recientes, la de Di Stéfano, la de Gento... pero la de Mijatovic es especial".

Poco después, se jubió: "La vida me ha ido muy bien. No he tenido ningún problema grave. Ha sido mucho mejor de lo que jamás hubiese imaginado".

Jesús, 41 años, electricista

"La final del 98 la viví con 22 años, con mi hermano y con muchos amigos en un local del equipo de fútbol en el que jugábamos. Lo pasamos en grande. Fue muy especial", recuerda Jesús. También rememora el nerviosismo de la Séptima. "Estuve súper tenso todo el partido, no he vivido, ni viviré, un partido tan nervioso como aquel. Cuando la ganamos pensé que jamás volvería a ver al Madrid campeón de Europa. Y mira, luego han venido cuatro más. Cuando vives una cosa por primera vez, la sensación es indescriptible. Y tampoco es igual vivirlo con 20 años que con 40".

No he vivido un partido tan nervioso como el de la Séptima

Ahora, más maduro, reconoce que las cosas son distintas. "La de Cardiff la viviré rodeado de amigos y con mi pareja y nuestros hijos. Pero con menos tensión".

También su vida es diferente: "Claro que me ha cambiado. Tengo una familia, otras preocupaciones, otro trabajo... No me ha ido mal". Su pasión por elMadrid viene "desde peque, por mi padre". Ahora, Víctor y Jorge siguen sus pasos. "No les ha quedado más remedio", ríe.

Carlos y Sergio, 21 años, estudiantes de periodismo

La generación más joven apenas tiene memoria, como es obvio, de aquella final de Ámsterdam. Carlos y Sergio solo tenían dos añitos, insuficientes para "recordar nada", como dicen ellos. "Nunca he visto ese partido entero. Eso sí, el gol de Mijatovic lo habré visto como unas ochenta mil veces. Hasta mi padre me lo ha puesto un montón de veces, porque para él era su primera Champions", asegura Carlos, que recuerda que la primera vez que su padre le llevó a un bar a ver un partido del Madrid fue en 2007. "Yo tenía 11 años y, desde entonces, no me pierdo uno. Es amor eterno al Madrid".

El gol de Pedja lo habré visto ochenta mil veces

Ahora tiene 21, los mismos que Sergio, otro apasionado del fútbol y del Madrid. "El recuedo que tengo de la final del 98 es una bandera que estuvo en el Amsterdam Arena, porque mi padre fue a esa final".

El fútbol significa mucho en sus vidas, incluso que se dediquen al periodismo. Eso sí, verán la final de forma diferente: Carlos, con sus amigos; Sergio, más tranquilo, en casa con su familia.