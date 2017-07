José Manuel Calderón es oficialmente jugador de los Cavaliers de LeBron e Irving

Ya es oficial. El veterano base español José Manuel Calderón anunció en su cuenta de Twitter que seguirá en la NBA y además lo hará para jugar con los actuales campeones de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers, que, según se reveló semanas atrás, le han ofrecido contrato por un año y 2,3 millones de dólares.

"Muy feliz de iniciar este reto", ha asegurado en la red social el español.

Después de la frustrante temporada 2016-17, que le tocó vivir a Calderón, primero con Los Angeles Lakers y luego con los Atlanta Hawks, a sus 35 años, tendrá la oportunidad de iniciar una liga con el equipo campeón de Conferencia y máximas aspiraciones de luchar por el título de liga.

Al margen del salario, es el mínimo para un jugador con al menos 10 años de experiencia, Calderón, que jugará para el séptimo equipo diferente desde que llegó a la NBA en el 2005, tendrá la gran oportunidad de demostrar su clase en un equipo donde los nuevos compañeros serán nada menos que el alero LeBron James y el base Kyrie Irving, a quien tendrá que darle minutos de descanso.

Ahora es oficial!

Muy feliz de empezar este nuevo reto!



Really happy, can't wait to start this new challenge.#DefendtheLand @cavs pic.twitter.com/DrusEqIKv3