Cabreo de Luis Enrique con el periodista que le entrevistó tras la derrota del Barça

Luis Enrique tuvo un enfrentamiento con Jordi Grau, el periodista de TV3 que le entrevistó después de la derrota del Barça ante el PSG y acabó marchándose de malos modos antes de que la misma finalizara.

"Se ve que no veis muy bien el partido, hemos cambiado de posicionamiento, intentando cambiar y fijar a sus jugadores. Podriamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo", respondió el entrenador del FC Barcelona.

El asturiano, además, se fue calentando y continuó diciendo que "el responsable soy yo, no os preocupéis de eso. Acepto toda la responsabilidad, pero cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas también me gustaría que se mantuviera el tono que has tenido conmigo ahora mismo.

El rival, superior

"Ha sido una noche nefasta, el rival ha sido superior", aseguró el entrenador del Barcelona después para explicar la derrota de su equipo (4-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pese a todo, el técnico aseguró que hay una esperanza "difícil" de remontada y que se aferrarán a ella en la vuelta en el Camp Nou.

"No creo que sea difícil de explicar el partido. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, desde las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir. Han sido mejores con y sin el balón", dijo.

Luis Enrique consideró clave la que falló André Gomes ya con el 1-0 en el marcador que les podría haber enganchado al partido.

"Hemos perdido muchos duelos y muchos aspectos importantes. El PSG ha dado su mejor versión y ha coincidido con una más pobres nuestras", afirmó.

"La eliminatoria está complicadísima pero queda la mitad, en otro estadio y otras circunstancias. No pierdo la esperanza de una machada para dar la vuelta. ¿Por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo nosotros?", dijo.

