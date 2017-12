Karim Benzema, el delantero sin gol, en el punto de mira

Si un jugador queda señalado después del mal final de año del Real Madrid, con la derrota en el clásico como punto final, ese es Karim Benzema. Sus goles, o más bien la ausencia de ellos, ha encolarizado a la gran mayoría de los aficionados blancos, desesperados ante el desacierto de su delantero centro titular indiscutible.

Las comparaciones son odiosas, y ver cómo este martes Harry Kane se llevaba el título honorífico de Pichichi del 2017 no le ha venido nada bien. 56 tantos firmó el punta inglés del Tottenham, superando los 54 de Messi y los 53 de Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Edinson Cavani. A Benzema no se le exigen esas cifras, es otro tipo de delantero, pero una cosa es no competir con los grandes goleadores del mundo y otra acabar el año con una cifra tan pírrica como la del francés: 14 goles en un año natural.

El verano fue una apuesta clara por Karim. De todos es sabida la fe que le tiene Zidane, que apostó ciegamente por su compatriota, abriendo la puerta de salida de Álvaro Morata, el goleador español del momento, pese a su gran rendimiento. También se dejó escapar a Mariano, que está ofreciendo un espectacular rendimiento en el Lyon, demostrando el error que con él se ha cometido.

Sin competencia -la confianza en Borja Mayoral es casi inexistente-, se ha visto la peor versión de Benzema, especialmente en el inicio de la temporada 2017/18. Solamente ha marcado dos goles en Liga, lo que significa que 59 jugadores han hecho más tantos que el galo en el torneo español en lo que va de campaña. Pero no es solo su poco acierto de cara a la portería contraria lo que le ha puesto en el ojo del huracán, también su juego errático y su condición de indiscutible pese a su evidente bajo estado de forma.

Salvo sorpresa, el Real Madrid no fichará a un delantero de talla mundial en el mercado invernal. En primer lugar, Zidane sigue confiando plenamente en Benzema, y cree que con el galo, más la recuperación de Bale, tiene suficiente para afrontar con garantías lo que queda de temporada. Y en segundo lugar, no es sencillo hacerse en enero con un crack mundial que además pueda jugar la Champions, ahora el principal objetivo de los blancos para esta campaña.

Benzema tiene algo menos de cinco meses para revertir la situación y demostrar que la apuesta que se hizo por él en verano fue justificada, pues si no el club blanco se lanzará en el mercado estival a por algún gran atacante que ocupe su lugar.

El nombre de Harry Kane ya suena con fuerza para el mercado de fichajes de verano, pero también lo hacen otros como los de Mauro Icardi o clásicos como Aubameyang o Robert Lewandoswki. Lo que es seguro es que o mucho cambian las cosas, o en verano se producirá el fichaje de un crack para la delantera. El error cometido con Kylian Mbappé el pasado verano no se volverá a repetir, a Florentino Pérez le toca aflojar la chequera después de varios años de austeridad.

Las estadísticas no le dejan en buen lugar

- 14 goles hizo el galo en todas las competiciones del 2017.

- 56 tantos firmó Harry Kane, máximo goleador del año.

- 0,25 es su media de goles por partido. 5 en 20 en la 17/18.

- 16 partidos sin marcar de los 20 de esta temporada .

- 3 goles ha hecho este año, en Liga, Benzema en el Bernabéu. Los mismos que Messi.

- 23 tantos han marcado en la 17/18, en sus ligas, Morata (10) y Mariano (13). Karim, 2.