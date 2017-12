Bartomeu: "Me quieren echar del Barça porque no ayudo al proceso independentista"

El presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha revelado las presiones que sufre el club azulgrana por parte de los movimientos independentistas de Cataluña.

Bartomeu lo ha explicado en un vídeo grabado con cámara oculta, que ha difundido 'La Gaceta', en el que el mandatario azulgrana charla con un supuesto exsocio del Barça que ha decidido darse de baja debido a la politización del club.

Yo tengo a todo el mundo independentista en contra

"No, no, no... yo no estoy con eso", dice Bartomeu cuando el presunto exsocio le recrimina la politización del Barça. "Yo tengo a todo el mundo independentista en contra. Todos están en contra de mí, me odian", añade.

"¡No, qué va!", exclama Bartomeu cuando le pregunta si la directiva patrocina la causa independentista. "¿Por qué tengo yo en contra a la Generalitat? Me quieren fuera", asegura, insinuando que el Govern catalán tampoco le quiere al frente del club.

"La realidad es que me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al proceso. Hay una campaña... todo el soberanismo independentista va en contra de nosotros... contra la directiva del Barça, porque no ayudamos, ni financiamos. Me han pedido dinero y he dicho, no", continúa el presidente del Barça.