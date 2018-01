El Barça vence a un buen Levante y afianza su liderato

Dos goles en el primer tiempo, uno de Leo Messi y otro de Luis Suárez, ambos con asistencias de los laterales Jordi Alba y Sergi Roberto, y otro de Paulinho en el descuento decidieron el partido para el Barcelona frente al Levante (3-0), un triunfo con el que el equipo de Ernesto Valverde continúa con su velocidad de crucero al frente de la tabla.

El Barça jugó a lo práctico. Lo hizo todo en el primer tiempo y minimizó sus esfuerzos en la segunda parte. Con este resultado, los azulgrana mantienen los nueve puntos de diferencia respecto al segundo clasificado, el Atlético de Madrid.

El Levante sorprendió controlando la situación de salida. El Barça no tenía el balón y se resintió su creación, seguramente tenía mucho que ver con la ausencia de Sergio Busquets, suspendido por acumulación de amonestaciones.

Valverde dejó en el banquillo a Piqué y puso en juego a Mascherano en uno de sus últimos partidos antes de fichar por el Hebei Fortune chino. Sin embargo, la principal sorpresa fue la puesta en escena de salida de Dembélé, en su primer partido en el Camp Nou desde el pasado septiembre.

El francés acompañó a Suárez y a Messi en ataque. Iniesta también regresó al once y en cuanto, el Barça se afinó, controló la situación con solvencia.



La primera intervención del argentino acabó con una amarilla a Lerma, en la segunda, el balón lo alojó en la red. Messi marcó el 1-0 después de una jugada clásica esta temporada, una acción por la izquierda con intervención de Alba y asistencia del lateral para la definición del diez.



Messi combinó con Alba, este le devolvió de cabeza y el argentino batió a Oier junto al palo izquierdo. A partir de entonces entró en juego Dembélé, muy activo, y también Luis Suárez, que fueron protagonistas de una doble oportunidad en el minuto 14 tras una jugada de Messi.



El Levante intentó aprovechar las dudas que se generaban en el eje entre Mascherano y Vermaelen y buscó frenar la creación del Barça por medio de continuas faltas por medio de Lerma y de Doukouré.



Antes del 2-0, el Barcelona tuvo un par de buenas ocasiones, una doble de Dembélé y Luis Suárez (min.25) y una falta lanzada por Messi que rozó la cruceta derecha de la meta de Oier (min.32).

Llega el segundo

Si en el 1-0 funcionó la conexión Alba-Messi por la izquierda, en el 2-0 fue letal la de Sergi Roberto-Luis Suárez por la derecha. Un pase en profundidad de Mascherano finalizó con un centro de primeras de Sergi Roberto que concretó Luis Suárez tras un gran control.



Se desmelenó el Barça tras el 2-0 y pudo cerrar el primer tiempo con más goles. Rakitic remató junto al palo en el 43, Messi no acertó ante Oier en el descuento y Paulinho en la última jugada del primer tiempo no estuvo listo.



En 45 minutos, los de Valverde decidieron el partido y acabaron con las estadísticas positivas del Levante, que no había perdido en sus últimos siete partidos como visitante.



Bajó el pistón el equipo catalán en los segundos 45 minutos y entonces fue cuando apareció Marc André ter Stegen. El meta alemán salvó dos goles cantados, el primero tras salvar un remate lejano de Ivi (min. 47) y el segundo tras un tiro a bocajarro de Shak Moore (min. 67).



El Barça jugó con el freno de mano. Valverde le dio minutos de descanso a Dembélé y a Iniesta y los azulgrana pensaron más en el cargado calendario que les espera en este mes de enero.



Sin embargo, en los últimos minutos, el Barça buscó más el gol. Luis Suárez tuvo una buena ocasión para el 3-0, Semedo realizó un par de buenas incursiones por la derecha, sin rematador, y en los últimos cinco minutos debutó en la Liga el jugador del filial José Arnaiz.



En una de las últimas jugadas del partido, Paulinho no faltó a su cita con el gol y cerró el marcador con el 3-0 tras empujar el balón a la red prácticamente sin oposición.

Ficha técnica:

3 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Arnaiz, min. 85), Vermaelen, Mascherano, Alba; Rakitic, Paulinho, Iniesta (André Gomes, min. 76); Dembélé (Semedo, min. 67), Messi y Suárez.

0 - Levante: Oier; Moore, Cabaco, Postigo, Luna; Doukouré, Lukic, Lerma (Rober Pier, min.62), Jason (Samu García, min.82), Ivi; y Boateng (Nano Mesa, min.73)

Goles: 1-0, min. 12: Messi. 2-0, min. 38: Luis Suárez. 3-0, min. 90+3: Paulinho.



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Lerma (min. 8), Postigo (min. 31), Boateng (min. 70) y a Rober Pier (min. 84).

Incidencias: Asistieron al partido 56.380 espectadores en partido de la decimoctava jornada disputado en el Camp Nou. Presenció el encuentro en el palco el seleccionar argentino Jorge Sampaoli.