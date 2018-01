Bale y Keylor no son suficientes para evitar otro tropiezo del Real Madrid en Vigo

La lucha por la Liga está ya descartada para el Real Madrid, si es que no era imposible que la peleara antes de esta jornada. Los blancos no pasaron del empate en Balaídos, los dos goles de Bale y el penalti parado por Keylor Navas no fueron suficiente para los de Zidane, que se quedan a 16 puntos del liderato.

Los madridistas dominaron el choque en el inicio, pero sin continuidad, algo que viene siendo habitual, y los constantes errores atrás daban opciones a los gallegos. En uno de esos fallos, con un desastroso balance defensivo, llegó el primer tanto del encuentro. Aspas recibió cómodamente en el medio, y dejó solo a Wass, que batió a Keylor con una magistral vaselina en el mano a mano.

La alegría le duró muy poco a los vigueses, pues en una contra Kroos vio el desmarque de Bale, que aprovechó su velocidad para llegar antes que la defensa y poner en el empate en el marcador. Solo un par de minutos después, nuevamente el galés se plantó solo ante el portero, y al primer toque completó la remontada.

La habitual torrija del Real Madrid llegó tras el descanso, y el Celta acorraló a su rival. Que llegara el empate era cuestión de tiempo, y el enésimo error defensivo de los blancos lo aprovechó Iago Aspas para plantarse solo ante Navas. Al costarricense no le quedó más remedio que derribar al gallego, pero después ambos se volvieron a ver las caras en el penalti, y fue Keylor el que ganó la partida.

Zidane metió en el campo a Lucas y Asensio, pero nada cambió en el Madrid, y el Celta siguió llegando con gran facilidad. Otro error atrás hizo que Wass ganara la línea de fondo y centrara para que Maxi Gómez, increiblemente solo al borde del área pequeña, fusilara de cabeza para poner el empate en el marcador.

Al Madrid le entraron entonces las prisas y buscó un gol que le reenganchara a la Liga. La tuvo Lucas Vázquez, pero no la aprovechó, su disparo fue demasiado centrado. Los blancos tropiezan así de nuevo y se quedan a 16 puntos del Barça, con un partido menos. Aunque lo peor no es la distancia, son las malísimas sensaciones de los de Zidane.

Ficha técnica:

2 - Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Wass (Jozabed, min. 89), Radoja, Hernández, Pione Sisto (Emre Mor, min. 72; Iago Aspas y Maxi Gómez.



2 - Real Madrid: Keylor Navas; Achraf, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric (Lucas Vázquez, min. 76), Kroos; Isco Alarcón (Kovacic, min. 77), Bale (Asensio, min. 84) y Cristiano Ronaldo.



Goles: 1-0, m. 33: Wass. 1-1, m. 36: Bale. 1-2, m. 38: Bale. 2-2, m. 81: Maxi Gómez.



Árbitro: Jaime Latre (comité aragonés). Amonestó a Hugo Mallo y Aspas, por parte del Celta de Vigo, y a Casemiro y Keylor Navas, por parte del Real Madrid.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Santander disputado en el estadio de Balaídos ante 20.872 espectadores.