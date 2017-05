El Ayuntamiento de Madrid dará este miércoles luz verde al nuevo Santiago Bernabéu

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid convocado para este miércoles dará luz verde al nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Por Cibeles pasará el plan especial del estadio Santiago Bernabéu y su entorno, que supondrá para los madrileños sumar un nuevo espacio ajardinado de uso público de 6.000 metros en la plaza de los Sagrados Corazones, algo que será posible con la demolición del centro comercial de la Esquina del Bernabéu.

El plan especial saneará las deficiencias del estadio, mejorará el espacio urbano colindante y la calidad arquitectónica del Bernabéu.

Además el espacio entre el paseo de la Castellana y la fachada oeste del estadio, actualmente destinado a un aparcamiento, se transformará en una plaza pública de uso peatonal como antesala al Bernabéu.

En esa fachada, donde no hay viviendas, se permitirá un vuelo singular de la cornisa para formar un atrio de entrada de 2.000 metros. Dicho vuelo no se apoyará en el suelo, por lo que no afecta a los límites.