La historia de la Champions y de los derbis hace una utopía la remontada del Atlético al Madrid

El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo (c) celebra su gol con sus compañeros. (EFE)

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, pidió tranquilidad a su equipo después de ganar 3-0 al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, porque, aseguró, en el fútbol "ha habido muchas remontadas".

Razón no le falta al capitán del Real Madrid. Pero no siempre esas remontadas han servido para pasar una eliminatorias de semifinales de Champions. Los antecedentes, pues, no son nada favorables para el Atlético.

En la máxima competición europea, solo una vez se remontó un 3-0 en la ida de semifinales de las cinco ocasiones en las que se dio ese resultado en la ida. Fue un equipo español, el Barça, quien protagonizó esa gesta. Fue en la 85-86, cuando igualó el 3-0 de Suecia en el Camp Nou y los azulgranas se clasificaron para la final en la tanda de penalties tras derrotar al Goteborg.

El Atlético se tendrá que aferrar a ese ejemplo si quiere pasar a la gran final de Cardiff. También al resultado de hace un par de temporadas. El 22 de febrero de 2015, en la jornada 22 de Liga, los rojiblancos derrotaron a su eterno rival por un contundente 4-0. Un resultado que no se ha repetido en los últimos enfrentamientos ente ambos y que ahora le valdría al equipo reojiblanco. Después de ese partido ocurrió la fiesta de compleaños de Cristiano y el famoso dardo de Gerard Piqué al Madrid tras ganar la Liga el Barça: "Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo". ¿Será también el inicio de la final para el Atlético?