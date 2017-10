El Atlético falla ante el Qarabag y ya no depende de sí mismo

El Atlético de Madrid se asomó este martes al precipicio en la Liga de Campeones al empatar con el Qarabag (1-1) en el Wanda Metropolitano, un resultado que deja al equipo de Simeone al borde de su eliminación porque ya no depende de sí mismo.

Ya no solo le vale con ganar sus dos partidos, la visita del Roma al Metropolitano y el choque contra el Chelsea en Stamford Bridge, sino que también necesita que uno de los dos no venza al conjunto azerbaiyano, al que no ha sido capaz de superar el bloque rojiblanco en ninguno de sus dos partidos con dos empates que valen muy poco.

El Atlético sigue deprimido. Sin certezas en nada, con dudas en todo, irreconocible en su defensa, impotente por momentos, atenazado por su propia inseguridad y sonrojado por la posesión que manejó 55 minutos su contrincante, un equipo menor en Europa, pero capaz de proponer fútbol e, incluso, tomar ventaja en el Metropolitano.

El Atlético fue muy permisivo con el Qarabag en el primer tiempoNo se intuía nada parecido al inicio del encuentro, cuando el Atlético salió a toda velocidad, con presión, sin permitir más de dos pases seguidos a su adversario, pero con una continuidad de apenas cinco minutos de nada.

Porque después, ya dentro del 'modo espera', permisivo con la posesión del Qarabag, el conjunto rojiblanco observó el transcurso del primer acto como si el gol fuera cuestión de tiempo, más por demérito rival que mérito propio.

Solo hubo de lo segundo en ráfagas breves en el primer tiempo, cuando le dio intensidad a su empuje. Entonces sí acumuló alguna ocasión, como la que salvó Sehic ante Gameiro tras una pared con Correa, este martes de nuevo perfilado a la banda derecha.

Pero el Atlético ni mucho menos fue el ciclón que se preveía en un duelo de tal transcendencia y encima perdía al descanso, en un córner que remató Míchel entre la señal ya de alarma general rojiblanca en el campo, el banquillo y la grada.

No había cálculo ya probable ni futuro en la Liga de Campeones sin reacción del Atlético en el segundo tiempo, en el que terminó con 55 minutos de impotencia y suplicio con un golazo de Thomas, un derechazo al que voló sin éxito el portero rival (1-1).

Antes había salvado Savic el 0-2 en un contragolpe del Qarabag, a un metro de la línea, cuando un adversario ya estaba dispuesto para empujar el balón.

Después el Atlético se encontró con otra circunstancia favorable, la roja directa a Pedro Henrique por una plancha sobre la cara de Godín. 1-1 y superioridad numérica.

Un ejercicio ofensivo e insistente, con más fe que fútbol, contra el reloj y el repliegue total del conjunto azerbaiyano; una prueba de nuevo de pegada para el equipo rojiblanco, fallida para Gameiro, Filipe Luis, Gabi o Gaitán, con Savic expulsado y con el Atlético de nuevo empatado, a un milímetro ya del precipicio de la eliminación.

FICHA TÉCNICA:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas (Gaitán, m. 62), Saúl; Griezmann y Gameiro (Fernando Torres, m. 69).

Qarabag: Sehic; Medvedev, Rzecniczak, Sadygov, Agolli; Gara Garayev, Almeida; Pedro Henrique, Míchel (Ismayilov, m. 91), Guerrier (Yunuszada, m. 63); y Sheydaev (Dani Quintana, m. 72).

Goles: 0-1, m. 40: Michel, de cabeza tras un saque de esquina. 1-1, m. 55: Thomas, con un derechazo a la escuadra desde fuera del área.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania). Expulsó con roja directa a Pedro Henrique, del Qarabag (m. 59), y a Stefan Savic, por doble amarilla (m. 32 y 88), del Atlético. Amonestó al local Fernando Torres (m. 75) y a los visitantes Sadygov (m. 8) y Rzecniczak (m. 32).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la Liga de Campeones disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 50.000 espectadores.