Paralímpicos excluidos por viajar con sus perros guía: acto discriminatorio ¿e ilegal?

En las últimas horas, David Casinos y Gerard Descarrega, dos de los atletas paralímpicos más importantes de nuestro país, han denunciado sendos episodios de discriminación cuando trataban de viajar con sus perros guía.

Casinos, considerado el mejor lanzador de peso ciego de la historia, y Descarrega, actual campeón paralímpico de 400 metros, ponen sobre el tapete lo que sufren muchas personas discapacitadas con sus perros guía, que no mascotas, considerados prácticamente como una extensión de sí mismos. Son su modo de moverse por el mundo. Pero, en muchas ocasiones, esos viajes pasan a ser desagradables por la culpa de conductores insensibles o que, simplemente, se aferran a una ley que desconocen.

Porque este tipo de situaciones, además de ser discriminatorias, ¿son también ilegales?

¿Qué denuncian los atletas?

David Casinos denunció los problemas que tuvo el pasado martes con un par de taxistas de Valencia, que le impidieron subir a sus vehículos alegando que su perra guía "soltaba mucho pelo". Hace un mes, David Casinos ya tuvo un problema parecido con dos taxis, el mismo día, en Madrid. Por su parte, Gerard Descarrega denunció un hecho parecido, solo que el incidente fue con la empresa privada Uber. El atleta caminaba con su novia y con su perro guía por Madrid cuando solicitaron que les recogiera un coche de Uber. Pero el conductor se negó a ir a por él porque "no se pueden llevar perros". Pese a que Descarrega intentó hacerle entender al chófer que no se trataba de un perro normal sino de su modo de moverse por el mundo, el conductor no cambió de opinión.

¿Qué argumentan los conductores?

Los taxistas de Valencia argumentaron que Farala, la perra guía de Casinos, "soltaba mucho pelo". Los de Madrid alegaban que la perra era "muy grande" y que tendría que ir "en una caja". En el caso del conductor de Uber, rechazó a Descarrega y su perro alegando que esta empresa no admite perros.

¿Es un hecho habitual?

Según los deportistas, estos incidentes no son tónica habitual en sus vidas. Casinos recalcó que este tipo de situaciones suponen "hechos aislados" y declaró que coge "habitualmente muchos taxis y la mayoría de conductores son gente maravillosa, aunque de vez en cuando te encuentras a estos bárbaros". Por su parte, Descarrega asegura que es el primer incidente que ha tenido el atleta con Uber, que utiliza habitualmente.

¿Cómo está la legislación?

Tal y como recoge la ONCE en su página web, las leyes autonómicas que regulan el uso de perro guía y la normativa estatal supletoria reconocen en todo el territorio español el derecho del usuario de perro guía de acceder, en compañía del mismo, a todo tipo de transportes públicos, establecimientos de hostelería y alojamientos turísticos regulados. Por su parte, un portavoz de Uber aseguró a 20minutos que "los perros guías tienen derecho, sin ninguna excepción, a acceder a cualquier transporte público o de Servicio al Público, como es el caso tanto de los taxis como de los vehículos VTC. Todos los conductores o empresas que operan a través de Uber están al corriente de esta normativa. El caso de Gerard Descarrega –sigue– se debió a un error del conductor. Desde Uber lamentamos profundamente este caso y nos comprometemos a reforzar los canales de información para que no vuelva a repetirse un caso similar en el futuro".

Infracciones de derecho al acceso

Cuando un usuario de perro guía sufre una denegación injustificada de su derecho de acceso al entorno se produce una infracción administrativa que debe tramitarse, para conseguir que se sancione al responsable, a través de un expediente sancionador ante la Administración competente. Normalmente es la Administración de la Comunidad Autónoma la que debe tramitar ese expediente e imponer la sanción, aunque hay algunas leyes autonómicas que atribuyen esa función a los Ayuntamientos o, según la gravedad de la sanción a imponer, a Administraciones distintas. En todo caso, las infracciones y sanciones en materia de acceso con perro guía o perro de asistencia serán las que establezca la ley de la Comunidad Autónoma en la que se produzca el hecho y no los de la Comunidad de residencia del usuario.

¿Habrá denuncia?

Pese a todo, el valenciano descartó denunciar a los taxistas de la ciudad del Turia, aunque lamentó que todavía existan estas actitudes. Tampoco parece que Gerard vaya a presentar denuncia contra Uber, que se disculpó públicamente por el incidente.