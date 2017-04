Así se amañó el Eldense-Barça B: "8-0 al descanso y 12-0 al final"

El jugador del Eldense Cheikh Saad aseguró este lunes que cuatro de sus compañeros, entre ellos un líder del vestuario, amañan y venden partidos como cree que ha sucedido este sábado frente al Barça B en la clara derrota por 12-0 en el Miniestadi y añadió que dirá los nombres cuando le dejen hacerlo, y es que el presidente del club, David Aguilar, ha comentado que están estudiando y denunciando lo sucedido.

"En el vestuario casi hubo agresiones. Entre los implicados hay un líder del equipo, y son cuatro los jugadores implicados. He recibido amenazas pero no me importa. Cuando me dejen decir los nombres los diré", aseguró Saad en declaraciones a RAC1.

Horas después, el jugador habló en la Cope y explicó cómo fue ese supuesto amaño. "Hay un vídeo en el que se dice que mis compañeros habían apostado cantidades muy, muy altas. 8-0 al descanso y 12-0 al final", aseguró.

El jugador, que aseguró que sus compañeros ganarían por este amaño "mucho más de 40.000 euros", metió en el entramado al entrenador del equipo. "Sí que estaba al tanto. Hombre, si no, no entiendo nada. Otro compañero y yo íbamos a salir de titulares y no salimos. Cuando nos metieron el 5º nos mandó calentar y yo le dije que no".

Por su parte, Fran Ruiz, segundo entrenador del Eldense, desmintió las palabras de su jugador en la Cadena Ser. "No dije nada durante el partido, no mandé a nadie a calentar".