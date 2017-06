Griezmann confirma que se queda en el Atleti: "Salir hubiera sido un golpe bajo"

Fin del culebrón. Antoine Griezmann confirmó este domingo que se queda en el Atlético de Madrid: "Hubiera sido un golpe bajo salir", dijo el jugador borgoñón en declaraciones al programa 'Téléfoot', de la cadena francesa TF1.

El jugador galo admitió que en su decisión ha influido la decisión del TAS de no permitir fichar al Atleti este verano: "La sanción del TAS cayó. El Atlético no puede fichar. Con mi consejero deportivo, Eric Olhats, hemos decidido quedarnos. Es un momento duro para el club. Sería un golpe bajo irme ahora. He hablado con la directiva y vamos a empezar de nuevo de cara al año que viene.

Griezmann, que se encuentra actualmente concentrado con su selección, ha estado vinculado durante varios meses con el Manchester United.