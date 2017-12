Anna Muzychuk renuncia a defender dos títulos mundiales de ajedrez al ser en Arabia Saudí

Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez en modalidad rápida (15 minutos por jugador) y relámpago (tres minutos) ha renunciado a defender sus dos títulos debido a que el torneo se celebra en Arabia Saudí.

"Voy a perder mis dos títulos de campeona del mundo, he decidido no ir a Arabia Saudí", escribió en su página de Facebook Muzychuk, que añadió que "no quiero estar bajo las reglas de otro, no quiero llevar abaya (túnica larga), no quiero tener que ir acompañada para ir fuera, y sobre todo no quiero sentirme con una persona secundaria".

La campeona de ajedrez dijo que está "preparada para defender mis principios" y que no le importa la cantidad de dinero que pueda perder por no ir al torneo. "Lo peor de todo es que a nadie le preocupa realmente".

No es la única polémica alrededor del campeonato, que arranca este martes 26 de diciembre y se celebra hasta el sábado 30 del mismo mes. Israel y representantes de federaciones internacionales de ajedrez comunicaron que se les ha denegado la visa a siete ajedrecistas israelíes para participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago en Riad.

En la ceremonia de apertura del campeonato de este lunes por la noche, el director de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE), Georgios Makropoulos, dijo que esperaba que en próximas convocatorias el reino saudí permitiese la participación de todos los jugadores.