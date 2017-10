Iniesta: "Lo normal es que todos estuviésemos contentos y que no hubiese pitos ni insultos"

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este viernes que la sensación que tiene por haber renovado de por vida con el club blaugrana es "brutal" y ha añadido que siente un gran "orgullo" al repasar su trayectoria en la entidad, a la que llegó con 12 años, mientras que ha dejado claro que seguirá mientras tenga fuerza y pueda sumar y ha asegurado que no alargará sin motivo su carrera.

"Es brutal el sentimiento de orgullo que tengo. Es casi indescriptible a nivel de sentimientos. Venir con 12 años y estar ahora con 33 ante vosotros, mirar atrás y ver lo conseguido... Me dan escalofríos. Hablamos de sentimientos, de amor hacia lo que haces y donde estás. Es mi casa, el lugar donde mejor puedo estar", aseguró en rueda de prensa.

Iniesta, pese a este contrato sin fin, aseguró que será él mismo quien, tras hablarlo con técnicos y directivos, pondrá fin a su etapa como futbolista. "No voy a estar aquí por estar por tener contrato de por vida. No es mi forma de actuar. Cuando no me vea con la fuerza o importancia de siempre no pasará nada y cambiaremos las ideas", se sinceró.

Pero agradecido como está al club por darle la confianza de elegir el momento del adiós, de momento sólo piensa en atarse las botas y jugar y vivir el "privilegio" de ser capitán de la entidad. "Estaré aquí hasta que mi cuerpo y mente crean que lo que tenga que dar es suficiente. Lo único que me preocupa a día de hoy es que lleguemos a final de temporada y podamos conseguir los objetivos, ver a la afición disfrutar con su equipo y con sus jugadores. Ojalá sea por muchísimo tiempo", auguró.

"Tengo la convicción de estar por sumar, por ser importante para compañeros y club. A día de hoy me cuesta pensar en lo que haré en mayo o junio, pero ahora estoy muy feliz de cómo está saliendo todo y ojalá siga así. Me veo jugando a fútbol con las botas y en el futuro ya se verá, no me gusta planificar muy a largo plazo porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar", comentó al respecto.

Pese al culebrón que pareció ser en verano su renovación, aseguró que "nunca ha habido un problema como tal" entre el club y él. "Las cosas tienen su curso, hay puntos de vista y situaciones que tienes que hablar para llegar a un acuerdo. Ha llegado este momento, el que tenía que ser, no voy a valorar si tenía que ser antes o después", explicó.

Y en situación parecida está Leo Messi. "No sé el caso personal de Leo con el club, pero pienso y creo que el diálogo es lo que menos puede faltar. El club quiere que Leo esté aquí, como todos, y él quiere estar aquí. Ojalá esa historia nunca acabase, Leo es único y una pieza imprescindible para conseguir éxitos. Es cuestión de que llegue el momento", argumentó.

Iniesta, que no dejó claro si con la selección española también valorará cuándo retirarse, quizá tras el Mundial de Rusia 2018, señaló que seguirá vinculado al fútbol una vez decida dejar tanto Barça como selección. "Mi presente es ser futbolista y disfrutar al máximo y cuidarme el máximo para alargarlo. Intentaré prepararme para el futuro, estaré vinculado al fútbol pero no sé en qué, porque es mi vida", manifestó.

En cuanto a la situación de Piqué en la 'Roja', comentó que le gustaría que no hubiera problemas ni pitos ni insultos. "Uno intenta mirar la lógica, un punto sensato, lo único que podemos desear es que todo se calme y podamos vivir más tranquilos que en la crispación que se está viviendo ahora mismo. Lo normal es que todos estuviésemos contentos y que no hubiese pitos ni insultos, que a uno le incomodan. No es una situación fácil", reconoció.