Anabel Medina y Sergi Bruguera: "El objetivo es ganar y ganar"

Savia nueva en el tenis español. Anabel Medina y Sergi Bruguera son los nuevos 'jefes' de nuestro tenis y llegan a la capitanía de la Copa Federación y Copa Davis respectivamente con el aval de la confianza que los jugadores han depositado en ellos y con un objetivo claro: ganarlas.

La valenciana, que llegó a ser la número 16 del mundo -la 3 en dobles-, afronta esta etapa en su carrera con ilusión y se ha marcado dos retos principales, que España vuelva al primer Grupo Mundial y conseguir la unión de todas las jugadoras. Para ello ha tenido que dejar de entrenar a Jelena Ostapenko, ganadora de un Roland Garros bajo sus órdenes. Medina se estrenará en el cargo los días 10 y 11 de febrero en Italia en la primera ronda del Grupo Mundial dos.

Para el catalán, que hasta hace unas semanas era el entrenador de Richard Gasquet, significaría quitarse una espinita que siempre tuvo durante su etapa como jugador. El extenista admite que en su carrera siempre le pesó no poder ganar la Copa Davis. Es hora de saldar esa deuda. Para arrancar, su primer paso en el banquillo español será en la eliminatoria del Grupo Mundial que España jugará contra Gran Bretaña del 2 al 4 de febrero próximos, en una sede aún por decidir.

Tanto Bruguera, seguidor del FC Barcelona, como Anabel, del Valencia, han firmado por dos años como responsables de los equipos nacionales, "que luego pueden ser cuatro o seis", desveló Miguel Díaz, presidente de la RFET.

20minutos sometió a ambos a un mismo cuestionario con el que conocer mejor a los relevos de Conchita Martínez.

Anabel Medina

¿Por qué ahora? ¿Cree que es su momento?

Es la primera vez que me lo propone pero lo tenía en mente desde hacía mucho tiempo y mira, la oportunidad se ha presentado ahora. Me hace muchísima ilusión y esto igual solo pasa una vez en la vida y hay que aprovecharlo.

¿Con qué consejo que le han dado se queda?

Que es muy importante el diálogo con las jugadoras, que se sientan queridas.

Garbiñe significa lo máximo para el tenis español. Que con 23 años sea número uno y haya ganado dos 'Grand Slam' es algo increíble y que tenemos que valorar

¿Qué aportará Medina a la Federación?

Soy una persona alegre, tengo carácter, soy muy competitiva... Me gusta hacer equipo. Eso le puedo aportar a las jugadoras, que se sientan queridas y bien recibidas y así puedan conseguir esa motivación que haga que rindan mejor.

¿Cuál es el objetivo?

Para mí no hay otro objetivo en mi cabeza que no sea ganar una Copa Federación.

¿Cómo sienta tener el apoyo público de las jugadoras? ¿Podrá contar con todas?

He recibido felicitaciones por parte de todas. He sentido que estaban contentas porque me felicitaban. Eso me hace afrontar la capitanía con la máxima ilusión y aspirar a lo máximo. En cuanto a contar con ellas es algo que no he hablado aún con ellas, pero sus mensajes cariñosos me dan buena sensación. Hay que intentar hacer piña y que todas tengan ilusión por venir.

Hábleme de Muguruza...

Garbiñe significa lo máximo para el tenis español. Hacía 22 años que no había una española en el número uno de mundo. Que lo sea con 23 años, y que haya ganado dos Grand Slam, es algo increíble y que tenemos que valorar. Le deseo toda la suerte del mundo.

¿Ha cambiado mucho el tenis actual respecto a su época?

Muchísimo. De mi época a la anterior ya evolucionó a un tenis más agresivo y de la mía a la siguiente mucho más. Ahora las jugadoras son más atléticas, más altas, y más potentes. Se ha evolucionado hacia un tenis más agresivo.

Sergi Bruguera



¿Por qué ahora? ¿Cree que es su momento?

Acepto ahora porque es cuando me lo han ofrecido. Es un orgullo haber sido elegido.

¿Con qué consejo que le han dado se queda?

No he hablado con nadie, pero quiero hacerlo con Albert Costa, que la ganó, con Jordi Arrese, que también la ganó, con Alex Corretja, que hizo final... Son buenos amigos míos y que me den buenos consejos también está bien.

¿Qué aportará Bruguera a la Federación?

La máxima ilusión y todos mis conocimientos. Intentaré ayudar a los jugadores a sacar el máximo rendimiento para la Copa Davis.

De Nadal se ha dicho todo y, aun así, nos quedamos cortos. No hay palabras para definirlo

¿Cuál es el objetivo?

Ganar la Davis. Mi objetivo siempre que compito es ese, luego ya que lo haga es otra cosa (risas). Hay nivel y capacidad para poder volver a ganar la Davis. Ahora, de eso a hacerlo hay un paso muy grande. Pero sí que hay potencial para luchar por ello.

¿Cómo sienta tener el apoyo público de los jugadores? ¿Podrá contar con todos?

Ya he hablado con ellos y su respuesta ha sido mejor imposible a nivel de compromiso y de ilusión hacia mí. Estoy muy, muy contento con todo esto. Y sobre lo de venir y cuándo, pues ya analizaremos cada situación en su momento. Habrá tiempo.

Hábleme de Nadal...

De Nadal se ha dicho todo y, aun así, nos quedamos cortos. No hay palabras para definirlo.

¿Ha cambiado mucho el tenis actual respecto a su época?

Lo que más ha cambiado ha sido en el tema de las superficies. Se han equilibrado mucho. Antes se veían partidos completamente diferentes y el tipo de pista era capital. Ahora no, prácticamente todo el mundo juega bien en todas las superficies, se ha igualado todo y, siempre con unas pequeñas diferencias, un jugador puede tener las mismas oportunidades.

BIO Anabel Medina (Torrente, Valencia, 31 de julio de 1982) compite en el circuito profesional desde 1998. Ha obtenido su mejor clasificación en la WTA situándose la número 16 del mundo en individuales y la número 3 en dobles. Ha ganado varios títulos del circuito challenger y del circuito profesional WTA, tanto en individuales como en dobles. Participó representando a España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, obteniendo la medalla de plata en el torneo de dobles femenino junto a Virginia Ruano.

BIO Sergi Bruguera (Barcelona, 1971) ha sido campeón de Roland Garros en 1993 y 1994, medalla de plata en los Juegos de Atlanta 1996 y ha ganado 14 títulos en su carrera profesional en el circuito ATP en el que llegó al puesto número 3 mundial en 1994.