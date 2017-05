Fernando Alonso, elegido rookie del año en Indy 500

Fernando Alonso fue elegido rookie del año en Indy 500 en la gala de ganadores de esta temporada que se celebró este lunes en Indianápolis.

El asturiano salió en quinta posición en la parrilla y fue protagonista de la carrera liderando en 27 vueltas.

Pero, cuando era era séptimo en plena remontada hacia la victoria, su motor rompió y tuvo que abandonar.

Congratulations to @alo_oficial on winning Rookie of the Year! We've loved having you at @IMS! @SunocoRacing #Indy500 pic.twitter.com/zftqhGbODt