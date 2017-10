Aleix Vidal niega que quisiera dedicarle un gol a la Guardia Civil en el Camp Nou

El futbolista del Barça Aleix Vidal ha negado a través de su cuenta de Instagram una información publicada por la cadena de televisión Gol en la que se aseguraba que el jugador había bromeado con dedicarle un gol a la Guardia Civil.

La cadena de televisión emitió un vídeo de los momentos previos al partido del Barça contra Las Palmas, que se disputó a puerta cerrada, en el que aparecían los jugadores del equipo azulgrana en el túnel de vestuarios.

En ese momento se escucha a Aleix Vidal dirigiéndose a Busquets y pronunciando unas palabras que la cadena subtituló así: "Bueno, se lo dedicaré a la Guardia Civil", refiriéndose a la posibilidad de marcar un gol.

El jugador, sin embargo, ha emitido un comunicado en Instagram para desmentir esa información. Según Vidal, lo que realmente dijo fue "Bueno, se lo dedicaré al guardia de ahí", en referencia a un empleado de seguridad que estaba cerca en ese momento.

"Es más, le hago el gesto con la cabeza a mi compañero Busi señalando al guardia que se veía en la grada desde el túnel de vestuarios porque desafortunadamente fue un día negro para nuestra ciudad", comenta el futbolista.

Vidal, que se declara como una persona "apolítica", también condena los actos violentos que se produjeron el domingo en la ciudad: "Soy catalán y con orgullo y estoy en contra de cualquier tipo de violencia sea en la ciudad que sea".

Aprovecha también para cargar contra la manipulación de sus palabras: "Es lamentable que sucedan estas cosas y que la prensa siga mintiendo, no pido disculpas porque no he dicho nada que tenga que ver con eso, solo aclararlo porque me parece muy grave".