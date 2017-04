Aficionados del Bastia agreden a jugadores del Olympique de Lyon tras invadir el campo

Aficionados del Bastia, que invadieron el terreno de juego, agredieron este domingo a los jugadores del Lyon minutos antes del comienzo del encuentro entre ambos, que ha sido pospuesto por este motivo.

Los aficionados, cerca de 50, fueron al encuentro de los lioneses cuando estos estaban calentando y llegaron a perseguirlos hasta el túnel de vestuarios cuando estos escaparon, detalló el diario L'Équipe en su edición digital. Minutos después, se reanudó el encuentro.

SHOCKING scenes at @SCBastia as supporters attack @OL players during the @Ligue1 match pic.twitter.com/H7qed9wGrn