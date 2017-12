Vergonzoso acoso desde la grada a una linier en un partido de juveniles: "Qué cara de guarra"

Partido de la Segunda División juvenil de Andalucía entre el Alhaurín de la Torre y el Fuengirola. Como linier actuaba Eva Alcaide. Y la joven tuvo que soportar cómo los jóvenes -de unos 16 años- que ocupaban las gradas, le lanzaron todo tipo de insultos machistas y faltas de respeto durante el encuentro.

Ella misma lo denunció a través de Twitter. Un tipo de acoso habitual que Alcaide sufrió por parte de un grupo de personas que pronunció frases como "qué cara de guarra" o "¿eres virgen?", entre otras de contenido bastante más grave.

"Me he sentido totalmente acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado", escribió la joven en las redes sociales.

Además, el árbitro del partido recogió en el acta del mismo las graves situaciones que se dieron a lo largo de todo el tiempo en el que la linier permaneció sobre el terreno de juego, tanto en el durante como tras el pitido final.

Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí voy — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017